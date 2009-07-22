Deutsche Bank уволил двух топ-менеджеров за шпионаж
09:55, 22 июля 2009Финансы
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Следили за "верхушкой" банка?..
Deutsche Bank уволил двух топ-менеджеров, обвиняемых в шпионаже.
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal, сотрудники банка следили за медиамагнатом Лео Кирхом, членом наблюдательного совета банка Геральдом Херманном, акционером банка и главным операционным директором банка.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank подтвердил, что следил за одним из своих сотрудников.
В настоящее время прокуратура Германии проводит проверку по факту шпионажа.
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