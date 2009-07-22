Deutsche Bank уволил двух топ-менеджеров за шпионаж

Deutsche Bank уволил двух топ-менеджеров, обвиняемых в шпионаже.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal, сотрудники банка следили за медиамагнатом Лео Кирхом, членом наблюдательного совета банка Геральдом Херманном, акционером банка и главным операционным директором банка.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank подтвердил, что следил за одним из своих сотрудников.

В настоящее время прокуратура Германии проводит проверку по факту шпионажа.