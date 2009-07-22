Минфин Китая полностью разместил новый выпуск 10-летних гособлигаций

Минфин Китая полностью разместил новый выпуск 10-летних государственных облигаций на сумму в 26 млрд юаней ($3,8 млрд). Соответствующее сообщение распространено сегодня на мировых финансовых рынках.

Нынешняя успешная эмиссия последовала после того, как Минфину не удалось в нынешнем месяце полностью распродать три выпуска более коротких по срокам погашения облигаций. Доходность по 10-летним облигациям составил 3,48%. При этом спрос превысил предложение в 1,88 раза, передает ИТАР-ТАСС.