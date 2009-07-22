Средства местным бюджетам не прекращали выделять

В Госказначействе опровергают информацию, распространенную мэром Черкасс Сергеем ОДАРИЧЕМ о том, что местным бюджетам прекращено выделение средств.

Об этом УНИАН заявила председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

«Это неправда», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 июля, Черкасский городской председатель Сергей ОДАРИЧ заявил, что Черкассы и другие города Украины очутились на грани коллапса, поскольку Госказначейство прекратило перечислять средства городских бюджетов на другие счета. По его словам, 16 июля во второй половине дня были полностью заморожены платежи Черкасского горисполкома. Подобная ситуация сложилась и в других городах Украины, где еще 14-15 июля были прекращены проплаты. Например, по его данным, в Харькове отказали в пересчете средств даже по защищенным статьям, как то заработная плата бюджетников.

21 июля С.ОДАРИЧ сообщил, что Госказначейство вечером 20 июля возобновило прохождение платежей Черкасскому горисполкому.