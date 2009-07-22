Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день можно сделать вывод, что экономика Украины начинает постепенно реанимироваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины.

Основанием для такого заключения может служить, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, постепенное улучшение экономических показателей, в частности, рост промпроизводства в июне, по сравнению с маем, на 3,1%.

«Уже четвертый месяц мы наблюдаем стабильный, шаг за шагом небольшими темпами, но уверенный рост объемов промпроизводства в Украине. Это значит, что у нас есть определенные надежды на то, что Украина уже прошла наихудшие времена влияния на свою экономику мирового финансового кризиса, и начинает понемногу возобновлять и реанимировать свои экономические показатели и свою экономическую ситуацию», - сказала премьер-министр.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что позитивным является также тот факт, что в июне производство пищевых продуктов в Украине выросла почти на 1%, по сравнению с июнем прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине спад промышленного производства в июне 2009 года, по сравнению с июнем 2008 года, составил 27,5%.

В январе-июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 31,1%. В то же время, в июне 2009 года против мая т.г. зафиксирован рост на уровне 3,1%.