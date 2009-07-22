Банки обратились к власти из-за судебного спора с Нацдепозитарием

Акционеры ОАО „Всеукраинский депозитарий ценных бумаг” (ВДЦБ) и ОАО „Межрегиональный фондовый союз” (МФС) просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Кабинет министров Украины, Верховный суд Украины, Генеральную прокуратуру Украины и пр. обеспечить законность в их судебном споре с ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ).

Об этом говорится в открытом письме акционеров ВДЦБ и МФС, которым располагает УНИАН.

Среди подписантов этого письма – глава Национального банка Украина (НБУ) Владимир СТЕЛЬМАХ, руководители «Альфа-банка», «ИНГ Банк Украина», «Ощадбанка», ПУМБа, «Приватбанка», «Укрсоцбанка» и ряда других финансовых учреждений.

Как отмечают авторы письма, НДУ в последнее время предприняло ряд действий в судебной сфере «с целью препятствия процессу объединения ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) и ОАО «Межрегиональный фондовый союз». «Чувствуя в лице нового объединенного депозитария намного более прозрачного и эффективного конкурента, Национальный депозитарий Украины начал совершать по отношению к обоим участникам объединения действия, направленные на препятствие процессу консолидации», - отмечается в письме.

В соответствии с информацией, обнародованной в письме, в течение нескольких дней в начале июня 2009 года Нацдепозитарий подал в хозяйственный суд Киева три иска, в которых выдвинул ряд требований, касающихся взаимоотношений между ВДЦБ и МФС. В частности, в этих исках оспаривалось участие НБУ в уставном капитале «Всеукраинского депозитария ценных бумаг», а также неполучение ВДЦБ международного кода ценных бумаг для акций второй эмиссии. В этой связи, авторы письма отмечают, что НБУ осуществляет депозитарную деятельность относительно государственных ценных бумаг, а получение международного кода ценных бумаг для акций второй эмиссии не предусмотрено действующим законодательством.

Как сообщается в письме, хозяйственный суд в обеспечение поданных НДУ исков 3 июля запретил «Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг» совершать любые действия относительно размещения собственных акций, а НБУ – принимать участие в таком размещении. В то же время, в письме отмечается, что на дату вынесения этого решения Национальный банк Украины уже приобрел, оплатил и получил в собственность акции ВДЦБ.

Продолжением проводимой НДУ политики по недопущению объединения ВДЦБ и МФС авторы письма называют и направленный в середине июня НДУ в Окружной административный суд Киева иск, в котором Нацдепозитарий просит упразднить решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о выдаче ВДЦБ лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также обязать ГКЦБФР принять решение об отказе в выдаче „Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг” соответствующей лицензии.

Авторы письма отмечают, что «государственные органы, призванные обеспечивать в Украине верховенство права, должны безотлагательно обеспечить прозрачное и справедливое рассмотрение дел в разумные сроки, притянуть виновных за незаконные судебные решения лиц к предусмотренной действующим законодательством Украины ответственности».

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Размер уставного фонда ВДЦБ составляет 80 млн. грн. Пакет НБУ в уставном фонде составляет 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС одобрили в конце февраля 2009 года продажу целостного имущественного комплекса ВДЦБ.

Клиринговый депозитарий МФС, учрежденный Национальным банком и участниками фондового рынка в 1998 году, является крупнейшим депозитарием в Украине.

Национальный депозитарий Украины (НДУ) создан Национальным банком Украины и Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в 1999 году, 86% акций НДУ принадлежит государству.