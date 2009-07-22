Ассоциация городов 24 июля будет пикетировать ВР

Ассоциация городов Украины и общин 24 июля намерена пикетировать Верховную Раду с требованием преодолеть вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Ассоциации, мэр города Украинка Павел КОЗЫРЕВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Следующий этап общего собрания ассоциации состоится 24 июля возле Верховной Рады. Мы избрали своих представителей, которые будут представлять в переговорах с Верховной Радой нашу позицию», - сказала П.КОЗЫРЕВ.

Вице-президент АГУ сообщил, что первый этап общего собрания организации состоялся 20 июля в Крыму в рамках летней школы для местных руководителей. По его словам, внеочередное общее собрание было созвано в связи с тем, что Президент Украины ветировал принятый Верховной Радой Бюджетный кодекс, в котором предусматривалась децентрализация финансовых потоков.

«То, что мы требуем сегодня и будем требовать в пятницу, и будем это делать до тех пор, пока этого не произойдет, чтобы наконец-то начали жить, как нормальные люди в Европе, где большинство денег зарабатывается и остается на местах», - подчеркнул П.КОЗЫРЕВ.

Справка УНИАН. 23 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч местных бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

20 июля Президент Украины применил право вето к закону Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».