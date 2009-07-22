Объем собственных поступлений в ПФ превысил 7% плана

Объем собственных поступлений в Пенсионный фонд, по данным на 21 июля, превысил 7% плана.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом акцентировала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров.

Она также сообщила, что выплата июльских пенсий завершена в полном объеме.

«По состоянию на 21 июля, собственные поступления Пенсионного фонда перевыполнены на 7%, то есть на 107% выполнение поступлений в Пенсионный фонд. И закончена выплата пенсий в полном объеме без каких-либо задержек», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, акцентировав, что и в будущем пенсии будут выплачиваться без задержек.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство, несмотря на кризис, выполняет свои обязательства по выполнению Государственного бюджета на 2009 год и бюджета Пенсионного фонда. По словам премьера, поступления в бюджет Пенсионного фонда составляют 7,9 млрд. грн., или 101,8%.

Позже Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования».

Вместе с тем, министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА опровергла слухи относительно возможных задержек с выплатой пенсий.

Справка УНИАН. По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета министров (№235 от 11 марта 2009 г.) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено средствами государственного бюджета.