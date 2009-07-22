Премьер поручила Минфину разработать проект бюджета-2010

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов Украины разработать проект государственного бюджета-2010 на основе Бюджетного кодекса, ветированного Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, открывая заседание Кабинета министров.

«Я хотела бы сформулировать очень четкое поручение Министерству финансов. Мы формируем проект бюджета на 2010 год именно в концепции нового Бюджетного кодекса, и мы не отступим от этого ни на один шаг. Я хотела бы, чтоб все было рассчитано, все подано, и после президентской кампании, второй тур которой пройдет в феврале, мы подпишем такой бюджет, который уже полностью перераспределяет деньги на местный уровень самоуправления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим премьер отметила, что обратится к различным ассоциациям представителей органов местного самоуправления, чтобы с их помощь добиться либо отмены вето Президента, либо преодоления его в Верховной Раде.

«Я хочу сейчас объединить усилия правительства со всеми ассоциациями местного самоуправления, и добиться того, чтобы или Президент отозвал свое вето, или это вето должно быть преодолено в Верховной Раде. Но бюджет на 2010 год обязательно должен формироваться на новом Бюджетном кодексе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 23 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

20 июля Президент Украины В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, поскольку новая редакция Бюджетного кодекса не решает основного вопроса местного самоуправления, соответствия положенных на органы местного самоуправления расходных полномочий ресурсам, которые для этого выделяются. Расчет нормативов бюджетной обеспеченности почти не привязан к реальной цене социальных услуг. Кроме того, Бюджетный кодекс фактически разваливает интеграцию административно-территориальных единиц в единое государство, консервирует нынешнюю систему административно-территориального устройства, создает новые риски для нарастания межрегионального напряжения и напряжения на линии «село-город».

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что если В.ЮЩЕНКО не подпишет новую редакцию Бюджетного кодекса, то Верховной Раде необходимо будет попытаться преодолеть вето, и для этого придется договариваться с депутатами от Партии регионов, у которых на сегодняшний день «золотая акция» по решению данного вопроса.