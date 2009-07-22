ФГИУ предложил 50 нашим и зарубежным компаниям купить ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины направил официальные письма в адрес 50 украинских и зарубежных компаний, потенциальных покупателей Одесского припортового завода, с приглашением участвовать в аукционе по его продаже.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. главы ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«Мы направили официальные письма в адрес 50 крупнейших внутренних и зарубежных компаний, которые являются потенциальными покупателями, чтобы они пришли и поучаствовали в конкурсе», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Кроме того он подчеркнул, что ФГИУ обратился в МИД Украины для того, чтобы министерство организовало встречу с послами, аккредитованными в Украине, и довело до них информацию об условиях проведения конкурса – с тем, чтобы послы проинформировали правительство и компании своих стран об этом мероприятии.

ФГИУ также попросил МИД организовать через послов Украины работу по информированию правительств и компаний стран, в которых они аккредитованы, о проведении конкурса по продаже ОПЗ и его условиях.

Д.ПАРФЕНЕНКО уточнил, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 21 сентября, но на сегодняшний день уже можно назвать некоторые компании, которые практически согласились принимать участие в конкурсе. «Уже можно назвать компании «Сибур», «Еврохим», «Яра». Есть понимание, что будет идти «Приват», интересуются компании, которые ассоциируются с ЯРОСЛАВСКИМ, не знаю, вместе они пойдут или отдельно», - сказал он.

Вместе с этим он отметил, что официального обращения от ливийских компаний для участия в конкурсе еще не было, и предположил, вместе с этим, что количество участников будет достаточно большим.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ в ходе своего визита в Украину заявил, что Ливия намерена принять участие в приватизации Одесского припортового завода.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». ОПЗ продается вместе с комплексом по перевалке аммиака.

По информации исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл. США.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.