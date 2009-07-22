ПриватБанк реорганизовался в публичное акционерное общество

ЗАО "ПриватБанк" реорганизовано в публичное акционерное общество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, 17 июля 2009 года была завершена государственная регистрация соответствующих изменений в устав финучреждения.

Как сообщал УНИАН, решение о реорганизации собрание акционеров "ПриватБанка" приняло 30 апреля 2009 года.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 79,51 млрд. грн., обязательства – 70,936 млрд. грн., собственный капитал – 8,57 млрд. грн., уставный капитал – 6,81 млрд. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года банк получил чистую прибыль в размере 405,272 млн. грн., в 2008 году – 1,292 млрд. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля т.г. основными акционерами «ПриватБанка» являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).