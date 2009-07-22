Международной системе расчетов в долларах - 65 лет

Бреттон-Вудская валютная система, создавшая "правила игры" международных расчетов в послевоенном мире на основе доллара, во многом оправдала себя, с тех пор она существенно изменилась и продолжает реформироваться, считает замглавы Минфина РФ Дмитрий Панкин.

В среду исполняется 65 лет с завершения работы конференции в американском городке Бреттон-Вудс. Результатом конференции стала привязка всех валютных курсов к доллару, а доллара - к золоту. Еще одним решением конференции стало создание международных финансовых институтов - МВФ и Всемирного банка.

"Сейчас валютная система полностью поменялась. Во-первых, в 1960-х годах США отошли от "золотого стандарта", во-вторых, все страны перешли к плавающему валютному курсу, без привязки к доллару. По сути, мы живем уже в другом мире", - сказал Панкин в интервью РИА Новости..

Поэтому, по словам замминистра, нельзя дать однозначную оценку Бреттон-Вудской системе с точки зрения выполнения поставленных перед ней задач.

"С одной стороны, каких-то грандиозных коллапсов в международной системе расчетов не было, система работала, страны понимали, как строятся международные валютные отношения, были определенные правила игры, которые соблюдались. Так что в этом плане система международных расчетов работает", - заметил Панкин.

Но с другой стороны, эта система не может предотвратить экономические кризисы. "Кризисы всегда заложены в самом развитии экономики, какую бы систему мы ни придумывали, они всегда были, есть и будут", - признал он.

Реформирование МВФ

"МВФ и Всемирный банк сохранились, хотя сейчас можно говорить об изменении их задач и механизмов", - напомнил замминистра.

На этой неделе совет директоров фонда одобрил выпуск SDR (special drawing rights, специальные права заимствования, валюта МВФ) на 250 миллиардов долларов для увеличения глобальной ликвидности и поддержки стран-членов МФВ пропорционально долям их участия в Фонде. Доля России в МВФ в настоящее время составляет 2,7%, таким образом, ее участие в допэмиссии оценивается в 6,6 миллиарда долларов.

"Благодаря SDR расширятся возможности нуждающихся и бедных стран по получению ресурсов", - отметил Панкин. Однако, главное - это не объем выпуска SDR - "их можно нарисовать хоть на 500 миллиардов или на триллион долларов" - а в том, кто будет их брать. Сейчас каждая промышленно развитая страна имеет обязательства принять какое-то количество SDR и обменять их на свою резервную валюту - доллары, евро, фунты.

Россия в рамках этого выпуска также получит свою долю прав заимствования, которую теоретически может обменять на другую валюту. "Но пока у нас таких планов нет", - сказал Панкин.

Другие вопросы реформирования МВФ, которые волнуют Россию - это увеличение капитала фонда, пересмотр квот и вопросы внутреннего управления.

Некоторые страны, в том числе Великобритания и ряд европейских государств предлагают создать такой орган управления, министерский совет. "Мы считаем, что надо сохранить схему, когда больше полномочий имеет совет директоров", - отметил Панкин.

В настоящее время управляющим органом МВФ является Международный валютно-финансовый комитет, но его решения носят рекомендательный характер. Страны, предлагающие нововведения, хотят сделать его решения обязательными. "Сейчас есть директор-распорядитель, а все решения принимает совет директоров, а министры загружены своей текущей работой, поэтому совету директоров проще принимать решения", - пояснил Панкин.

"Резервный" доллар

Доллар и впредь останется международной резервной валютой, но постепенно мир будет стремиться к созданию мультивалютной системы расчетов, полагает замглавы Минфина.

"Последние два десятилетия нет четкой тенденции снижения доли доллара в международной системе финансовых расчетов", - напомнил Панкин.

"Понятно, что в долгосрочной перспективе мы будем двигаться к созданию многовалютной системы для международных расчетов", - констатировал замминистра.

Так, по его словам, уже сейчас увеличивается доля расчетов в евро, может быть, постепенно будет укреплять свои позиции бразильский реал, китайский юань, такая тенденция есть. "Но говорить о том, что через 10 или 15 лет произойдет кардинальное изменение в системе валют, трудно", - заключил Панкин.