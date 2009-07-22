ВТО: Объем мировой торговли в 2009 г может сократиться на 10%

Объем мировой торговли в 2009 году может сократиться на 10%, притом что азиатские экономики станут лидерами подъема глобальной экономики, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВТО.

Всемирная торговая организация пересмотрела июньский прогноз развития мировой торговли на текущий год, согласно которому ожидалось ее сокращение на 9%. Тем не менее, по мнению главы ВТО Паскаля Лами (Pascal Lamy), темпы падения объемов торговли замедляются, хотя "еще рано успокаиваться", передает k2kapital..

"Наши данные свидетельствуют о том, что азиатские страны могут внести оживление в мировую торговлю", - заявил Лами на пресс-конференции в Сингапуре, где проходит 2-дневный саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС.

По данным ВТО, мировой экспорт товаров в номинальном выражении вырос в 2008 году на 15% до $15,78 трлн. В реальном выражении рост составил 2%, что хуже аналогичного показателя за 2007 год в 6%.

При этом, доля экспорта в мировой торговле из развивающихся стран увеличилась в прошлом году до рекордных 38%. Германия сохранила свою позицию ведущего мирового экспортера товаров ($1,47 трлн.), следом идет Китай ($1,43 трлн.).

Крупнейшим импортером в 2008 году признаны США, которые ввезли в страну товаров на сумму в $2,17 трлн., что составляет 13,2% от общего объема мирового экспорта. Второе место в этом списке занимает Германия с $1,21 трлн., или 7,3%.

На заседании АТЭС в очередной раз прозвучали предупреждения об опасности протекционизма и дополнительных торговых барьеров, которые многие страны используют для защиты местных производителей в ущерб мировой экономике.

По мнению руководства ВТО, протекционизм может усугубить и продлить экономический кризис. На первый взгляд оправданные меры защиты своих производителей вернутся бумерангом тогда, "когда торговые партнеры начнут мстить своим обидчикам".