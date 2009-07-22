Межбанк: торги по доллару закрылись ростом

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8125/7,8570, к 12:00 ушли вверх - 7,9320/7,9385. К закрытию торгов ценовые показатели достигли максимума - 7,9420/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2510/0,2525, к 12:00 цены повысились - 0,2542/50. К закрытию изменений не произошло. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.1300 (0.0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4174/76, к закрытию торговой сессии котировки продолжали оставаться в диапазоне 1,4174/1,4210. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0680/11,1265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 11,2725/11,3005.

В 12:00 НБУ вышел на рынок с ценой отсечения на аукционе по валютной паре USD/UAH – 7,6650.