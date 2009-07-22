США пустили General Motors и Chrysler в свободное плавание

Правительство США сворачивает программу поддержки General Motors и Chrysler. По мнению чиновников, дальше концерны могут действовать без опеки чиновников. Пострадавшими в этой истории оказались лишь кредиторы автопроизводителей, которым «старые» компании были должны более $200 млрд, сообщает Дело..

Власти США не планируют в дальнейшем предоставлять автоконцернам GM и Chrysler финансовую помощь, пишет Automotive News. По словам представителя американского правительства Рона Блюма, автопроизводители спасены от полной ликвидации и в дальнейшем могут развиваться без дополнительной финансовой поддержки со стороны государства.

Обе компании несколько месяцев назад объявили себя банкротами, 30 апреля Chrysler и 1 июня GM. Их руководство было отправлено в отставку, а неприбыльные активы были закрыты или распроданы. При этом оба автоконцерна были частично национализированы – совладельцами концернов стало государство. На май 2009 года долговая нагрузка General Motors составляла $176 млрд.

«Необходимо знать и понимать процедуру банкротства в США. Все дело в нормах, которые содержит американский Кодекс о банкротстве, а точнее в статье «Chapter 11», дающей компании фактически уникальную возможность при процедуре банкротства не быть мгновенно ликвидированной. Дело в том, что когда предприятие проводит процедуру банкротства, никто из кредиторов не может ходить за ним и требовать денег. За это время компания имеет возможность провести минимальную реструктуризацию», – объясняет управляющий партнер международной аудиторской сети Grant Thornton в России Сергей Аслибекян.

После выхода из процедуры банкротства GM остался должен только $48 млрд. Концерн оставил за собой лишь четыре бренда – Chevrolet, GMC, Buick и Cadillac, а также сменил цвет логотипа с синего на зеленый. По словам Владимира Сергиевского, процедура реорганизации в условиях существенных убытков производилась на государственные деньги, которые после продажи активов концерна были возвращены.

По мнению специалистов, тяжелые времена для автоконцернов еще не преодолены. Американский автопром вступил в кризисную фазу раньше, чем остальная мировая индустрия. Большие автомобили в линейке GM и Chrysler при продаже приносили большую маржу, и долгое время производители не хотели ничего менять, даже несмотря на то, что спрос на мировых рынках неуклонно менялся в пользу габаритных моделей. В итоге на американском рынке начали доминировать японские производители. Пока у американцев не будет собственных конкурентоспособных машин, кризис для них не закончится, убеждены специалисты.

Сергей Аслибекян настроен более оптимистично. «Американские автопроизводители уже в силах самостоятельно разобраться с своими долгами. Правительство США дало время, за которое компании предприняли ряд мер, и теперь у них есть все шансы продолжать свою деятельность без привлечения государственных денежных вливаний, сообщает Дело.