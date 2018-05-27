Бюджетные дыры вынуждают Минфин идти на уступки

На фоне скачков курса национальной валюты, которые в последнее время держат в напряжении большинство украинцев, очень любопытной является ситуация на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма, динамика которой ярко проявилась, в частности на торгах 21 июля. Уже с апреля т.г. Минфин начал размещать ОВГЗ на первичке по рыночным ценам, ранее их доходность была явно условной. Судите сами, в январе текущего года, когда был острый дефицит средств, на первичном аукционе ОВГЗ покупали с доходностью 9% годовых. Сейчас же все радикально изменилось, годовые перешагнули планку в 20%. А при этом нужно учесть, что результаты аукционов по размещению облигаций - важный индикатор для оценки положения дел на финансовом рынке Украины.

На короткую перспективу…

Так, на аукционе 21 июля трехмесячные ОВГЗ оказались самые популярные. Это во многом отвечает реалиям нынешнего финрынка. В условиях финансовой нестабильности три месяца вполне оптимальный вариант как для инвестора, так и для Минфина. На торгах средняя доходность трехмесячных облигаций составила 19,78% годовых. Отдельные покупатели готовы были их покупать с доходностью не ниже 21% годовых, но им решили такой подарок не делать. И так доход достаточно высокий. С учетом льгот по налогообложению, эффективная доходность этих облигаций составляет порядка 23% годовых. Наверное, поэтому ОВГЗ выкупили на сумму более 359 млн. грн. На предыдущем аукционе покупателей было больше и тогда Минфину удалось продать такого же типа облигации почти на 900 млн. грн. И доход тогда составил для покупателей 19,1%. Вывод один - Минфину явно приходится идти на уступки, чтобы привлечь необходимые деньги в бюджет.

Продажи «длинных» и «очень длинных» ОВГЗ

С более длинными ОВГЗ ситуация несколько иная. И хотя годовые облигации на аукционе 21 июля можно было купить с доходностью свыше 27%, желающих оказалось очень мало. Всего «длинных» ОВГЗ было продано на 15 млн. грн.

На предыдущем аукционе годовых ОВГЗ удалось продать тоже очень мало, всего на 22 млн. грн с доходностью 27,5%.

А вот с очень длинными ОВГЗ (2,8 года) на аукционе 21 июля ситуация сложилась сверхинтересной. Их купили больше, чем годовых ОВГЗ - на сумму немногим более 24 млн. грн. Что повлияло на решение инвесторов, сказать сложно. Или высокая доходность - 28% годовых, или гарантированная выплата купонов в течение срока обращения этих ценных бумаг?.. Эффективная ставка доходности по этим ОВГЗ составляет более 30% годовых. Очень выгодное вложение средств, даже в условиях кризиса. Это, в первую очередь, удобно нерезидентам. Но в условиях валютной нестабильности они пока опасаются иметь дело с нашими гривневми ОВГЗ, даже со столь высокой доходностью. Вероятно, сомневаются в способности правительства их обеспечить...

По данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.

Как поступаем дальше?..

Может, это и лучше, что 12-месячные ОВГЗ покупают неохотно. Было бы ошибкой привлекать много «длинных» денег в бюджет с такой ставкой годовых. Примеры в истории Украины были и всегда заканчивались не очень положительно. Есть еще опыт соседа. Дефолт в России 1998 года во многом был спровоцирован неадекватным ростом длинного долга по государственным ценным бумагам при очень высокой доходности. Куда более правильно в данных условиях организовать регулярное размещение трехмесячных ОВГЗ на первичке, что позволит качественно изымать излишки с финансового рынка. А самое главное - снизить стоимость денег, привлекаемых путем этих ценных бумаг в бюджет, и тем самым уменьшить нагрузку по их обслуживанию.

Для «длинных» ОВГЗ очень важно наличие постоянной поддержки их ликвидности на вторичном рынке со стороны НБУ. В истории украинского рынка были такие моменты, когда Нацбанк за счет активных действий на вторичном рынке ОВГЗ фактически регулировал денежную массу и существенно влиял на стоимость кредитных ресурсов. Но стоит отметить, что можно было бы реально снизить стоимость кредитных ресурсов в банковском секторе, если НБУ на вторичном рынке гарантированно покупал «длинные» ОВГЗ по своей же учетной ставке. В этом случае значение учетной ставки реально влияло бы на стоимость денег в Украине, а НБУ не приходилось бы изымать излишки средств с финансового сектора только за счет продажи валюты из золотовалютных запасов…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)