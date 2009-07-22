IFC увеличит финансирование украинских банков до 100 млн. долл.

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) намерена в ближайшие два месяца увеличить сумму предоставленных украинским банкам линий торгового финансирования на 30 млн. долл. – до 100 млн. долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава представительства IFC в Украине Елена ВОЛОШИНА в среду на пресс-конференции, которая состоялась в "Укрэксимбанке", после подписания договора между банком и IFC.

По ее словам, сегодня состоялось подписание договора о предоставлении линии торгового финансирования «Укрэксимбанку» на 40 млн. долл.

Кроме того, Е.ВОЛОШИНА напомнила, что в мае 2008 года IFC открыла возобновляемую линию торгового финансирования на 30 млн. долл. «Райффайзен Банк Аваль», из которой 25 млн. долл. на сегодня уже использовано.

По словам представителя IFC, линии торгового финансирования будут открыты еще нескольким украинским банкам, однако Е.ВОЛОШИНА не уточнила, каким именно.

Справка УНИАН. Корпорация IFC является членом Группы Всемирного банка и способствует развитию частного сектора в развивающихся странах. Украина стала членом IFC в 1993 году. Корпорация уже инвестировала 1,1 млрд. долл. собственных средств в 46 проектов, которые реализуются в Украине. В 2008 году объем финансирования составил 307 млн. долл. Также IFC привлекла дополнительно 563 млн. долл. в форме синдицированных кредитов, параллельного и структурированного финансирования.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.