Кабмин: НБУ не подавал списки на рекапитализацию новых банков

Кабинет министров Украины не получал предложений от Национального банка по вопросу рекапитализации новых банков, в том числе «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции после заседания КМУ.

«Только по представлению Национального банка правительство может рассматривать какое-либо вхождение в капитал частных банков. На сегодня, на этот момент (около 14.30), у нас нет никакого представления от Национального банка о том, чтоб правительство входило в капитал того или иного частного банка», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК сообщил УНИАН, что первые представления на рекапитализацию были переданы в правительство еще 17 апреля т.г., после чего они периодически обновлялись. В том числе, несколько дней назад были поданы обновленные представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

Кабмин 10 июня принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк», в частности, получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В «Укрпромбанке» сегодня, 22 июля, срок моратория закончился.