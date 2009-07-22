Курс НБУ на 23.07.09

Официальный курс НБУ на 22.07.09 100 USD США – 766.3200 (на 22 июля – 766.0400)100 EUR – 1087.4847 (на 22 июля – 1089.5387)10 RUR – 2.4658 (на 22 июля – 2.4569) Учетные курсы банковских металлов на 23.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 72455.56 (на 22 июля – 72601.44)961 XAG 10 Серебро – 1026.87 (на 22 июля – 1035.69)962 XPT 10 Платина – 89276.28 (на 22 июля – 90316.12)964 XPD 10 Палладий-19464.53 (на 22 июля-19380.81)

Официальный курс НБУ на 22.07.09 100 USD США – 766.3200 (на 22 июля – 766.0400) 100 EUR – 1087.4847 (на 22 июля – 1089.5387) 10 RUR – 2.4658 (на 22 июля – 2.4569) Учетные курсы банковских металлов на 23.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 72455.56 (на 22 июля – 72601.44) 961 XAG 10 Серебро – 1026.87 (на 22 июля – 1035.69) 962 XPT 10 Платина – 89276.28 (на 22 июля – 90316.12) 964 XPD 10 Палладий-19464.53 (на 22 июля-19380.81)

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