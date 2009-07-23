На Christie's выставят бриллиант изумрудной огранки в 32 карата

Гигантский бриллиант изумрудной огранки весом в 32 карата будет выставлен на торги на аукционе Christie`s. Как сообщили в среду представители аукционного дома, камень принадлежит Ли Анненберг, вдове известного издателя Уолтера Анненберга. Как ожидается, редкая драгоценность будет продана не менее, чем за 5 млн долл.

"Такого размера драгоценные камни крайне редко встречаются и их появление на рынке всегда является чрезвычайно важным событием в мире бриллиантов", - заявил глава департамента драгоценных камней аукциона Christie`s Рахул Кадакиа. Выставляемый на продажу камень настолько совершенен, что должен привлечь внимание ювелиров всего мира, считает он.

Перед тем, как уникальный бриллиант будет выставлен на аукцион, он совершит настоящее путешествие и будет выставляться в Женеве, Лондоне, Гонконге, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Торги, в ходе которых будет продаваться этот камень, а также ряд других драгоценностей, состоятся в Нью-Йорке 21 октября, передает ПРАЙМ-ТАСС.