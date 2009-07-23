Межбанк: открытие торгов

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8875/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2528/0,2543, котировки по евро-гривне стартовали со следующих значений – 11,2340/11,2820. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар составили – 1,4241/43 (среда - 1,4174/76).

В среду НБУ вышел на рынок продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,6650.