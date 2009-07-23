Межбанк к 12.00: доллар идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 7,8875/7,9250, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне - 7,9035/7,9155 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2528/0,2543, к 12:00 курс скорректировался - 0,2533/40. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31.1574(0.0274).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4241/43, к 12:00 продолжали колебаться в диапазоне с незначительным изменением - 1,4230/32. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2340/11,2820, к 12:00 цены взлетели - 11,2420/11,2745.