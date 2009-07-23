НБУ обнародовал рекомендации банкам по выбору аудитора

Национальный банк Украины обнародовал рекомендации коммерческим банкам, которыми они должны руководствоваться при выборе аудитора для проведения аудита годовой финансовой отчетности.

Это предусмотрено в решении Комитета по вопросу аудитов банков №13 от 20 июля 2009 года, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В частности, комитет рекомендовал банкам І и ІІ групп заключать соглашения на проведение ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности с аудиторской фирмой, которая осуществляет аудиторскую деятельность в Украине не менее 5 лет и проводит аудиторские проверки банков не менее 3 лет. Кроме того, не менее трех работников аудиторской фирмы, в том числе один из руководителей/партнеров аудиторской фирмы, должны иметь свидетельство о внесении в реестр аудиторов банков Национального банка Украины, а хотя бы один работник должен иметь сертификат, подтверждающий его знание международных стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности (МСБУ/МСФО). У аудиторской фирмы не должно быть замечаний к аудиторским отчетам и выводам относительно качества проведения аудиторских проверок со стороны Национального банка Украины или Аудиторской палаты Украины.

Для проверки банков ІІІ и ІV группы аудиторская фирма должна осуществлять аудиторскую деятельность в Украине не менее 3 лет и не менее двух работников аудиторской фирмы, в том числе один из руководителей/партнеров аудиторской фирмы, должны иметь свидетельство о внесении в реестр аудиторов банков Нацбанка и т.д. Также у аудиторской фирмы не должно быть существенных замечаний к аудиторским отчетам и выводам относительно качества проведения аудиторских проверок со стороны НБУ или Аудиторской палаты Украины.

В сообщении указывается, что данные рекомендации должны быть учтены банками уже при заключении договоров на осуществления аудита финансовой отчетности за 2009 год. «Банки, которые заключили соответствующие договоры до вступления в силу этого решения, должны, в случае необходимости, перезаключить такие договоры с аудиторскими фирмами, которые отвечают предусмотренным этим решением рекомендациям», – говорится в документе.

Принятие данных рекомендаций в Нацбанке мотивируют стремлением обеспечить стабильность банковской системы, защитить интересы вкладчиков, кредиторов банков, а также повысить качество проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) коммерческих банков.

Решение вступило в силу со дня его подписания.