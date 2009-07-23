НБУ обнародовал рекомендации банкам по выбору аудитора
Для стабилизации финсистемы
Национальный банк Украины обнародовал рекомендации коммерческим банкам, которыми они должны руководствоваться при выборе аудитора для проведения аудита годовой финансовой отчетности.
Это предусмотрено в решении Комитета по вопросу аудитов банков №13 от 20 июля 2009 года, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).
В частности, комитет рекомендовал банкам І и ІІ групп заключать соглашения на проведение ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности с аудиторской фирмой, которая осуществляет аудиторскую деятельность в Украине не менее 5 лет и проводит аудиторские проверки банков не менее 3 лет. Кроме того, не менее трех работников аудиторской фирмы, в том числе один из руководителей/партнеров аудиторской фирмы, должны иметь свидетельство о внесении в реестр аудиторов банков Национального банка Украины, а хотя бы один работник должен иметь сертификат, подтверждающий его знание международных стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности (МСБУ/МСФО). У аудиторской фирмы не должно быть замечаний к аудиторским отчетам и выводам относительно качества проведения аудиторских проверок со стороны Национального банка Украины или Аудиторской палаты Украины.
Для проверки банков ІІІ и ІV группы аудиторская фирма должна осуществлять аудиторскую деятельность в Украине не менее 3 лет и не менее двух работников аудиторской фирмы, в том числе один из руководителей/партнеров аудиторской фирмы, должны иметь свидетельство о внесении в реестр аудиторов банков Нацбанка и т.д. Также у аудиторской фирмы не должно быть существенных замечаний к аудиторским отчетам и выводам относительно качества проведения аудиторских проверок со стороны НБУ или Аудиторской палаты Украины.
В сообщении указывается, что данные рекомендации должны быть учтены банками уже при заключении договоров на осуществления аудита финансовой отчетности за 2009 год. «Банки, которые заключили соответствующие договоры до вступления в силу этого решения, должны, в случае необходимости, перезаключить такие договоры с аудиторскими фирмами, которые отвечают предусмотренным этим решением рекомендациям», – говорится в документе.
Принятие данных рекомендаций в Нацбанке мотивируют стремлением обеспечить стабильность банковской системы, защитить интересы вкладчиков, кредиторов банков, а также повысить качество проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) коммерческих банков.
Решение вступило в силу со дня его подписания.