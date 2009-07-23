Ощадбанк увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 754 млн. грн.

ОАО «Ощадбанк» (Киев) по итогам первого полугодия текущего года увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с январем-июнем 2008 года – до 754 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. уменьшились на 8% и на 1 июля составили 53,542 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличилась на 20% – до 41,969 млрд. грн., обязательства – сократились на 12%, до 37,120 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 5% – до 16,422 млрд. грн.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Государственный сберегательный банк Украины» (ОАО «Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Чистая прибыль банка в первом квартале т.г. составила 439,279 млн. грн., в 2008 году – 306 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.