Возможен возврат бартерных расчетов в украинскую экономику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность возможностью возврата бартерных расчетов в украинскую экономику.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Примером может быть решение правительства разрешить предприятиям угольной, энергетической отраслей и железнодорожного транспорта осуществлять взаиморасчеты. Злоупотребление таким механизмом угрожает существенными экономическими потерями, падением платежной дисциплины и недополучением денег в бюджет. Вместо этого, их теневое перераспределение», – сказала она.

По словам пресс-секретаря, глава государства призвал правительство принять все меры для недопущения возвращения бартера в украинскую экономику.

«Ведь именно преодоление бартера в 2000 году, во время пребывания Виктора ЮЩЕНКО в должности премьер-министра, позволило оживить экономическую активность и получить в бюджет средства, которые пошли на выплаты долгов по заработной плате и пенсий», – подчеркнула пресс-секретарь главы государства.