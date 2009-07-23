Банк России повысил курс доллара на 0,25 коп.

Центробанк России несущественно повысил официальный курс доллара с 24 июля - на 0,25 копейки, до 31,0760 рубля, курс евро вырос на 16,12 копейки - до 44,2771 рубля, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составит 37,02 рубля против 36,95 рубля в четверг.