Банки пока выживают за счет "дорогих" денег населения, а дальше...

На дворе кризис: поведение политиков, да еще с учетом грядущих выборов, настраивает на катаклизмы, глобальные проблемы не утихают, промышленность сворачивает производство, а «средний» украинец все надеется на возврат депозита. (Например, ситуация с Укрпромбанком. Вчера возле центрального отделения банка вкладчики этого финучреждения провели акцию протеста с требованием вернуть им вложенные средства. Протестующие попытались перекрыть движение транспорта, но были вытеснены с проезжей части бойцами спецподразделения МВД "Беркут". После этого они отправились пикетировать здание Кабмина. И все дело в том, что якобы банк не внесен в список рекапитализируемых. Правительство заявляет, что Нацбанк не передавал ему представления на рекапитализацию новых банков. В НБУ утверждают, что представления были поданы… Впрочем, излишняя активность вкладчиков с заранее заготовленными, профессионально выполненными плакатами также вызывает вопросы. В частности, насчет спонтанности протеста. Ведь если бы вкладчики пришли к банку, ничего не ведая, и вдруг выяснили, что денег на выплату депозитов нет, то вряд ли у них под рукой оказались "нужные", под трафарет написанные плакаты - ред.).

Но это отвлчение в сторону. Важнее еще одна сторона медали. На сегодня население все активнее и активнее размещает деньги на банковские депозиты, что нельзя сказать о юридических лицах, они придерживаются другой тактики.

Об этом и многом другом можно узнать из официальной статистики НБУ о депозитно-кредитных операциях коммерческих банков по итогам первого полугодия 2009 года.

О депозитах

Так, прирост остатков на банковских депозитах за июнь 2009 года составил в эквиваленте около 2,6 млрд грн. На 1 июля в банках были размещены депозиты на сумму более 321 млрд. грн. По сравнению с докризисным периодом, отрицательное сальдо оттока с депозитов составляет порядка 25,2 млрд. грн. Но, если пересчитать отток по курсу доллара в эти периоды, то получается, что банковская системе потеряла около 27 млдр. долл. Если возврат денег на банковские депозитные счета будет идти в таком темпе, то достигнем докризисного уровня через 2-3 года. Самый мощный отток зафиксирован в отношении юридических лиц. Фактически из общей суммы отрицательного сальдо на долю юрлиц приходится 21 млрд. грн. Причем возвращать деньги в банки они не спешат. Наоборот, в первом полугодии прослеживается тенденция снижения остатков на депозитных счетах юридических лиц. Вот и по итогам июня они сократили их на 2 млдр грн. и 3,5 млдр. долл.

Правда, отмечается небольшой прирост остатков на депозитных счетах государственных структур, но это имеет отношение только к гривневым вложениям, да и суммы незначительные.

Банки явно не ожидают активного возврата денег со стороны юридических лиц, поэтому и средние ставки по депозитам для них снижаются, хотя, в целом остаются значительно выше, чем это было в докризисный период.

Население - главный поставщик денег коммерческим банкам. Только за июнь украинцы разместили на банковских депозитах доллары на сумму 2,3 млрд., а гривню - на 2,1 млрд. Это был самый мощный прирост депозитов населения с начала 2009 года. В целом, к 1 июля население доверило банкам более 103 млрд. грн. и почти 69 млрд. долл. Это практически на 6 млрд. грн. меньше, чем на начало осени 2008 года.

Но это в гривневом эквиваленте, а в разрезе валют ситуация выглядит несколько иной. По сравнению с докризисным периодом население к 1 июля 2009 г. разместило в банках долларов на 15,3 млрд. больше, а гривни - на 26 млдр. Произошло массовое замещение гривневых депозитов долларовыми. Выросли и остатки по депозитам в евро. На 1 июля они увеличились на 4,7 млрд. по сравнению с докризисным периодом.

Можно только порадоваться за коммерческие банки. Во многом это было достигнуто благодаря росту в первом полугодии ставок по депозитам для населения. Но при этом возникает вопрос, зачем банкам так много валюты, при этом в условиях, когда валютное кредитование законодательно ограничено. Тяжело представить, какой шок переживет валютный рынок, если произойдет разворот событий - население начнет валюту менять на гривню. Черный прогноз «отбеливает» нынешнее положение дел - ставки по валютным депозитам ниже, чем по гривневым. Но валютные депозиты сейчас не из дешевых. Средние ставки по долларовым депозитам для населения на 1 июля были выше на 3,1 п.п., чем до кризиса.

О кредитах…

А теперь о ситуации с так называемыми кредитными портфелями. По итогам июня, кредитный портфель юридических лиц вырос на 5,8 млрд. грн, а физических лиц - уменьшился на 2,4 млрд. грн. Но это общие цифры, которые мало что говорят о реальной ситуации. Рост кредитного портфеля юрлиц состоялся не за счет новых кредитов, а за счет переоформления валютных кредитов в гривневые. За июнь юридические лица погасили валютные кредиты на 8,3 млрд. долл., а получили гривневые кредиты на сумму 14 млдр. грн. В меньших объемах, но аналогичное замещение произошло и по кредитам госструктур.

Замена валюты кредитования частично решает проблему обслуживание долга, но незначительно. Для юридических лиц устраняются валютные риски и вопрос покупки валюты для погашения кредита, но возрастает стоимость обслуживания займа. И это в условиях, когда доля проблемных кредитов растет. Так, на 1 июля доля проблемных кредитов предприятий торговли составила 7,9%, с/х предприятий - 7,5%, предприятий перерабатывающей промышленности - 7,1%. Проблем с кредитами, выданными на строительство и покупку недвижимости, значительно меньше - 5,3% и 4,3%, соответственно. Но в условиях, когда объемы строительства упали в два раза, цена на недвижимость просели более чем на 60%, такая низкая доля проблемных кредитов в этих сферах настораживает. Как бы не оказалось, что среди этих кредитов очень много отложенных убытков.

Портфель кредитов населения мало вселяет оптимизма. В первом полугодии ежемесячно отмечалось снижение кредитных долгов населения. Но этот процесс имел однобокий характер. Фактически население более-менее погашало автокредиты – только за июнь население погасило потребительские и автокредиты на сумму более 2,4 млрд. грн. При чем большая часть погашения приходится на долларовые кредиты. Гривневые кредиты погашаются значительно хуже. Еще хуже погашаются ипотечные кредиты вне зависимости от валюты. За июнь было погашено ипотечных кредитов на сумму лишь около 800 млн. грн. при общем долге 135 млрд грн. Раньше отмечался процесс замены валютных кредитов на гривневые, но сейчас он прекращен, результаты работы банков за июнь это прекрасно демонстрируют.

Для банков действительно сложилась ситуация «Ч». С одной стороны, банкам нужны деньги населения, чтобы сбалансировать отток средств юридических лиц, а с другой стороны, обслуживание этих депозитов становится все проблемней. Банки восстановили свою платежеспособность, но за счет «дорогих» денег населения. Разрешить эту проблему можно было бы путем смягчения условий кредитования - кредитование является и главным активом банков, и главным источником дохода. Но, похоже, перспективы в этом деле заоблачные…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)