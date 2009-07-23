MoneyGram: у рынка денежных переводов есть перспективы

Международная компания по предоставлению услуг денежных переводов MoneyGram Internation отмечает перспективность украинского рынка денежных переводов.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления MoneyGram Internation Памела ПЕТСЛИ, даже в условиях кризиса бизнес MoneyGram в Укриане демонстрирует рост.

«Украина является очень важным рынком для нас, как и остальные страны СНГ. Даже в условиях кризиса мы видим, что наш бизнес здесь растет», - отметила П.ПЕТСЛИ.

По ее словам, на сегодня 12% всех входящих денежных переводов в Украину и, в частности 42% переводов из России, осуществляются через систему MoneyGram. В целом же за последний год бизнес MoneyGram в Украине вырос на 20%.

П.ПЕТСЛИ подчеркнула, что именно переводы из России на сегодня является для компании наиболее перспективным направлением развития в контексте развития бизнеса в Украине. Увеличивать свою долю на данном сегменте рынка компания намерена прежде всего за счет расширения линейки продуктов, а также конкурентоспособной тарифной политики.

Кроме того, по ее словам не малую роль в развитии бизнеса MoneyGram занимает сотрудничество с украинской компанией ProFIX, работающей в сегменте технологий банковского обслуживания с целью внедрения сервиса денежных переводов в ряде стран СНГ.

Как сообщила П.ПЕТСЛИ, на сегодня Украина занимает восьмое место в мире по входящим из других стран платежам. При этом особо важна роль Украины как страны, в которую направляется основной объем денежных платеже из России, а та, в свою очередь занимает третье место по исходящим платежам. Первое место по исходящим платежам занимает США, второе Саудовская Аравия.

«Украина в этом отношении критически важна по получению платежей из России, США и Западной Европы» - отметила П.ПЕТСЛИ.

Как отметил региональный директор в странах СНГ и Израиле MoneyGram International Ltd. Петр ГНАТЮК, это первый визит руководства MoneyGram International в Украину, что в очередной раз говорит о важности украинского рынка для компании.

В целом П.ГНАТЮК подчеркнул, что сегодня общий рынок денежных переводов переживает этап спада. При этом по некоторым странам наблюдается и рост рынка.

«Если смотреть например из России в Украину, то российский рынок денежных переводов уменьшился приблизительно на 30% по сектору в целом. Если смотреть на другие страны, то например из Италии в Украину растет (объем денежных переводов – УНИАН) несмотря на кризис, из Испании в Украину падает, потому что в Испании очень серьезные экономические проблемы. Из США в Украину рынок растет больше чем на 20%» - сообщил П.ГНАТЮК.

Кроме того он подчеркнул, что сегодня наблюдается тенденция к увеличению объемов денежных переводов из Украины в страны Европы. Данную тенденцию П.ГНАТЮК объясняет массовыми увольнениями в европейских странах и необходимостью получения украинцами, которые ранее выехали в Европу на заработки, денежной помощи от родственников в Украине.

Справка УНИАН. MoneyGram Internation – одна из ведущих мировых компаний, работающих в сфере денежных переводов. Глобальная сеть MoneyGram Internation насчитывает более чем 180 тыс. агентских пунктов в 190 странах и территориях. Сеть компании включает предприятия розничной торговли, международные почтовые отделения и финансовые учреждения. В Украине компания работает с 77 банками-партнерами.