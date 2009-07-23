Межбанк закрылся ростом доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,9250, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 7,9035/7,9155. К закрытию торгов ценовые показатели достигли максимума – 7,9065/7,9180 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2528/0,2543, к 12:00 курс откорректировался до 0,2533/0,2540. К закрытию существенных изменений не произошло. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.2175(0.0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4241/1,4243, к закрытию торговой сессии котировки продолжали оставаться в диапазоне 1,4218/1,4220. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2340/11,2820. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 11,2375/11,2625.

В 15:00 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,6500/7,6700.