Ющенко подписал письмо намерений по сотрудничеству с МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал письмо намерений по второму пересмотру программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель главной службы Секретариата Президента по социально-экономическому развитию Роман ЖУКОВСКИЙ на брифинге в четверг.

"Все подписанты письма о намерениях второго пересмотра программы с МВФ подписали это письмо. Президент подписал его буквально несколько минут назад, и поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы Украина направила его в Вашингтон", - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

По словам Жуковского, после отправления этого письма совет директоров МВФ будет иметь все необходимые основания для рассмотрения и принятия решения о выделении Украине третьего транша кредита stand by.

Как сообщал УНИАН, 8 июля на заседании правительства было утверждено письмо намерений к Международному валютному фонду (МВФ).

Как отметила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, это "очень тяжелый документ, который отрабатывался несколько недель, при этом было нелегко находить компромисс по документу". По ее словам, принятие соответствующего решения "дает возможность привлечь сегодня те валютные ресурсы, которые позволят удерживать гривню стабильной".

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл. 12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.

Совет директоров МВФ рассмотрит выделение Украине 3 транша кредита в конце июля - начале августа.