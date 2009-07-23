МВФ определится с очередным траншем Украине на следующей неделе

Правительство надеется, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) примет решение о предоставлении Украине очередного транша кредита уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе Совет директоров МВФ примет решение о предоставлении Украине очередного транша кредита», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 10 июля глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что Совет директоров МВФ через три-четыре недели на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении Украине третьего транша кредита в размере 3,3 млрд. долларов.

Ранее, в тот же день Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что Миссия МВФ будет рекомендовать Совету директоров фонда увеличить следующий транш для Украины с 3,2 до 3,3 млрд. долл.