Курс рубля может снизится во втором полугодии
18:28, 23 июля 2009Финансы
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Прогноз Минэкономразвития РФ
Курс рубля во втором полугодии будет ниже, чем в апреле-мае 2009 года, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач, сообщает РИА Новости..
"Сейчас курс достаточно стабилен. Он становится более волатильным, и это нормально", - сказал Клепач. Он добавил, что сейчас у ЦБ нет необходимости жестко удерживать курс рубля.
"Это нормальная рыночная ситуация", - сказал Клепач.
"Мы просто привыкли к тому, что ЦБ курс держит", - добавил он.
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