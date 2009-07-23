Курс рубля может снизится во втором полугодии

Курс рубля во втором полугодии будет ниже, чем в апреле-мае 2009 года, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач, сообщает РИА Новости..

"Сейчас курс достаточно стабилен. Он становится более волатильным, и это нормально", - сказал Клепач. Он добавил, что сейчас у ЦБ нет необходимости жестко удерживать курс рубля.

"Это нормальная рыночная ситуация", - сказал Клепач.

"Мы просто привыкли к тому, что ЦБ курс держит", - добавил он.