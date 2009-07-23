Банкир: банки в условиях кризиса обеспечивают свою стабильность

Главной целью работы банка в условиях кризиса должно быть не получение сверхприбыли, а обеспечение стабильности финучреждения.

Такое мнение агентству УНИАН высказал председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК.

Он отметил, что сегодня банковские учреждения должны придерживаться взвешенной процентной политики как в отношениях с корпоративным бизнесом, так и в обслуживании населения.

Как подчеркнул банкир, итоги деятельности, которые в целом продемонстрировали украинские банки в первом полугодии текущего года, свидетельствует о том, что отечественные финучреждения заботятся о своей стабильности в разрезе кредитных портфелей, формируя страховые резервы.

Как сообщал УНИАН. Украинские банки в январе-мае текущего года получили убыток в размере 7,1 млрд. грн., тогда как за пять месяцев 2008 года прибыль банков составила 4,3 млрд. грн. В январе-апреле т.г. убыток украинских банков составил 9,2 млрд. грн.

Доходы банков за пять месяцев 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились в 1,5 раза – до 61 млрд. грн., расходы – почти в 2 раза, до 68,1 млрд. грн.

Собственный капитал банков с начала года сократился на 2,263 млрд. грн. и на 1 июня т.г. составил 117 млрд. грн. или 13,6% банковских пассивов.

Обязательства банков с начала года сократились на 7% – до 746 млрд. грн.

По состоянию на 1 июня 2009 года активы банков составляли 863 млрд. грн., общие активы – 933,2 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 80%.