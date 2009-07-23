Курс НБУ на 24.07.09

Официальный курс НБУ на 24.07.09 100 USD США – 766.3000 (на 23 июля – 766.3200) 100 EUR – 1090.3683 (на 23 июля – 1087.4847) 10 RUR – 2.4659 (на 23 июля – 2.4658) Учетные курсы банковских металлов на 24.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 73200.81 (на 23 июля – 72455.56) 961 XAG 10 Серебро – 1054.43 (на 23 июля – 1026.87) 962 XPT 10 Платина – 90270.14 (на 23 июля – 89276.28) 964 XPD 10 Палладий-19617.28 (на 23 июля-19464.53)

Официальный курс НБУ на 24.07.09 100 USD США – 766.3000 (на 23 июля – 766.3200) 100 EUR – 1090.3683 (на 23 июля – 1087.4847) 10 RUR – 2.4659 (на 23 июля – 2.4658) Учетные курсы банковских металлов на 24.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 73200.81 (на 23 июля – 72455.56) 961 XAG 10 Серебро – 1054.43 (на 23 июля – 1026.87) 962 XPT 10 Платина – 90270.14 (на 23 июля – 89276.28) 964 XPD 10 Палладий-19617.28 (на 23 июля-19464.53)

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