Нужно срочно разрешить ситуацию со счетами Госказначейства по Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен фактической остановкой финансирования Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, глава государства считает уровень финансового обеспечения подготовки к проведению в Украине Евро-2012 недостаточным. За первый квартал текущего года уровень финансирования составил 5,2 %, за первое полугодие – немного более 7%.

Идею осуществить такое финансирование за счет ничем не обеспеченной эмиссии в объеме 9,8 млрд. гривен, которую активно лоббировало правительство, Президент Украины считает неприемлемой, поскольку это лишает Национальный банк Украины институционной независимости и выбуждает его управлять в своей деятельности мотивом максимизации прибылей учреждения. Кроме того, учитывая критически низкий объем средств на Едином казначейском счете правительства, нет никаких гарантий, что средства, предоставленные Национальным банком, будут израсходованы на задекларированные цели.

С целью решения вопроса надлежащего финансирования Евро-2012 глава государства провел ряд совещаний, по итогам которых была разработана схема привлечения средств банков и обеспечения жесткого контроля за целевым использованием средств. Упомянутая схема требует открытия и обеспечения функционирования специальных счетов в Государственном казначействе Украины для отслеживания движения средств, которые будут выделяться на финансирование Государственной целевой программы.

Для создания счетов в Государственном казначействе необходимо решение Кабинета министров Украины, в связи с чем В.ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой безотлагательно принять необходимые решения на ближайшем заседании правительства.

Глава государства настаивает на срочном принятии соответствующего решения, поскольку от этого зависит успешность выполнения в 2009 году мероприятий по подготовке проведения в Украине Евро-2012.