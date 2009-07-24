Активы НБУ за первое полугодие достигли 362 млрд грн.

Активы Национального банка Украины (НБУ) в течение января-июня 2009 г. увеличились на 3,4%, и на 1 июля составили 361 млрд. 858 млн. грн. Об этом НБУ сообщает в финансовом отчете, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№132 от 24 июля т.г. )

Средства и депозиты в иностранной валюте в течение января-июня т.г. уменьшились на 18% - до 94 млрд. 373 млн. грн., ценные бумаги правительства увеличились в 3,6 раза - до 32 млрд. 342 млн. грн., основные средства и нематериальные активы увеличились на 4,4% - до 5 млрд. 815 млн. грн.

В течение января-июня т.г. вложение в ценные бумаги нерезидентов уменьшились на 10,8% - до 113 млрд. 227 млн. грн., авуары в СПЗ – на 44% - до 37 млн. грн., монетарное золото увеличилось на 8,6% - до 4 млрд. 430 млн. грн., кредиты банкам и другим заемщикам увеличились на 37,2% – до 83 млрд. 572 млн. грн., взносы в счет квоты МВФ уменьшились на 0,1% - до 16 млрд. 250 млн. грн.

Внутренний государственный долг уменьшился на 3,7%. и на 1 июля 2009 г. составил 9 млрд. 970 млн. грн.

Обязательства Нацбанка увеличились на 1,5% - до 263 млрд. 937 млн. грн., в том числе объем банкнот и монет в обращении уменьшился на 1,4% - до 165 млрд. 138 млн. грн., средства банков выросли на 20% - до 22 млрд. 681 млн. грн., средства госучреждений уменьшились на 50,6% - до 6 млрд. 431 млн. грн., полученные кредиты уменьшились на 31,5% - до 85 млн. грн., обязательства перед МВФ выросли на 18,6% - до 62 млрд. 423 млн. грн.

Собственный капитал НБУ вырос на 8,8%. и на 1 июля 2009 г. составил 97 млрд. 921 млн. грн., при этом фонды и другие резервы банка увеличились в 2,4 раза – до 9 млрд. 269 млн. грн., резервы переоценки основных средств составили 4 млрд. грн.

Уставный капитал Нацбанка составляет 100 млн. грн.