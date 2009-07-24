Янукович: "Регионалы" настаивают на повышении "минималки"

Партия регионов настаивает на повышении зарплат и пенсий для самых бедных и готова голосовать за такой закон о президентских выборах, который сделает невозможными фальсификации.

Об этом говорится в заявлении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, обнародованном на сайте партии.

“Партия регионов еще раз обращается к правящей коалиции с требованием не медлить с голосованием за поднятие зарплат и пенсий для самых бедных граждан”, - заявляет В.ЯНУКОВИЧ.

Он также заявляет, что “регионалы” считают необходимым проголосовать за “такой закон о президентских выборах, который бы гарантировал невозможность фальсификаций”. “То есть, мы требуем исключить норму о голосовании на дому. Отменить практику голосования по открепительным талонам. Вернуть количество округов в зависимости от количества избирателей. Обеспечить равные условия для всех кандидатов по представительству в избирательных комиссиях – по 2 представителя от каждого. Увеличить денежный залог кандидата в Президенты с тем, чтобы не использовалась технология так называемых технических кандидатов”, - говорится в заявлении лидера Партии регионов.

Он отмечает, что “регионалы” хотят проголосовать за закон, который значительно уменьшит расходы из государственного бюджета на президентские выборы.

“Партия регионов за то, чтобы принять закон, который позволит провести честные, прозрачные выборы Президента Украины, результат которых будет отражать волю народа”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.