Банк «Петрокоммерц-Украина» сократил прибыль в 2,4 раза

Прибыль ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» (г. Киев) по итогам первого полугодия т.г. составила 646 тыс. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 1,536 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№136 за 24 июля т.г.).

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. уменьшились на 3,2%, и на 1 июля составили 1,049 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 11,4% - до 642,529 млн. грн., обязательства уменьшились на 4% - до 894,835 млн. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился, и на 1 июля т.г. составил 113,040 млн. грн., собственный капитал увеличился на 1,3% - до 154,201 млрд. грн

Справка УНИАН. ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» основано в 1996 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составляли 1,079 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 749,823 млн. грн., обязательства - 924,629 млн. грн., собственный капитал - 154,085 млн. грн.

«Банк Петрокоммерц-Украина» в I квартале увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза – до 0,53 млн. грн.

Чистая прибыль банка в 2008 году составила 5,775 млн. грн.

ОАО «Банк «Петрокоммерц» (Россия) владеет 90,0616% акций ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина».