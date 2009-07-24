Проминвестбанк завершил І полугодие с убытком 375,2 млн. грн.

Убыток «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка» (Проминвестбанк) по итогам первого полугодия т.г. составил 375,211 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 360,046 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№136 за 24 июля т.г.).

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. выросли на 5%, и на 1 июля 2009 года составили 27,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 2,8% - до 23,718 млрд. грн., обязательства увеличились на 2,5% - до 24,598 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период увеличился с 200,175 млн. грн. до 1 млрд. 300,175 тыс. грн. на 1 июля т.г., собственный капитал увеличился на 28% - до 3,268 млрд. грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк) создан в 1992 году.

ЗАО «Проминвестбанк» по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58% по сравнению с 2007 годом – до 99,303 млн. грн.

Крупнейшие акционеры банка – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75 % акций, и ООО Сигнус (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37 % акций.