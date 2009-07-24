ПР уже готова сегодня не рассматривать "минималку"

Фракция Партии регионов готова отказаться от рассмотрения сегодня на внеочередной сессии парламента проекта закона об увеличении социальных выплат, но требует от БЮТ официального заявления, что в будущем этот законопроект будет поддержан.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО во время Согласительного совета заявил, что коалиция обращается к оппозиции «с настойчивой просьбой» не включать сегодня в повестку дня законопроект об увеличении социальных выплат.

Он отметил, что сейчас этот законопроект должен быть тщательным образом проработан правительством, работодателями с тем, чтобы в августе или в сентябре его можно было рассмотреть в парламенте. И.КИРИЛЕНКО сказал, что готов выступить с официальным заявлением, в котором БЮТ будет гарантировать рассмотрение в ближайшее время данного законопроекта в сессионном зале ВР.

В ответ первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал, что предложение И.КИРИЛЕНКО достойно внимания. Он попросил, чтобы представитель коалиции публично заявил о том, что в августе в ВР будет рассмотрен законопроект относительно увеличения социальных выплат. А.ЕФРЕМОВ предлагает И.КИРИЛЕНКО выступить в начале сегодняшнего заседания парламента с заявлением о предоставлении гарантий, а затем выступит сам А.ЕФРЕМОВ.

В свою очередь председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что должны выступить представители всех фракций. По словам спикера, он не видит оснований, чтобы не давать возможности выступить представителям фракций КПУ, Блока Литвина, НУ-НС.

Перед этим на заседании Согласительного совета речь шла о том, чтобы сегодня на сессии рассмотреть пять вопросов: законопроекты о внесении изменений в закон о выборах Президента Украины, о повышении социальных выплат, о рекапитализации банковской системы и об изменениях в закон о Конституционном суде.

В настоящее время заседание Согласительного совета продолжается.