Убыток банка «Финансы и кредит» за 6 мес. составил 187 млн. грн.

Убыток банка «Финансы и кредит» в первом полугодии т.г. составил 187,364 млн. грн., в то время как за аналогичный период 2008 г. прибыль банка составила 98,445 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» (номер от 24 июля т.г.).

Активы банка "Финансы и кредит" за январь-июнь т.г. сократились на 5%, и на 1 июля составили 17,590 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4% - до 15,495 млрд. грн., обязательства – на 4% - до 15,301 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 8% – до 2,289 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2009 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и кредит» входит в список банков, которые могут быть рекапитализированы при участии государства.