Межбанк: торги по доллару - 7,9050/7,9420 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9050/7,9420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2535/0,2550, котировки по евро-гривне стартовали со следующих значений – 11,2355/11,2785. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар составили 1,4201/03 (четверг - 1,4241/43).

В четверг НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,6500/7,6700.