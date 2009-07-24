Варшавский фондовый рынок установил новый рекорд

Новость об увеличении продаж домов в США привела к росту главного индекса Варшавского фондового рынка WIG20 на сессии в четверг, 23 июля, на почти 3% - до 2052 пунктов, что стало самым высоким показателем с ноября 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по мнению экспертов, именно позитивные новости о рынке недвижимости из США позволили Варшавской бирже возобновить рекордный рост, продолжавшиеся в понедельник-вторник после 2% коррекции в среду.

В четверг было объявлено об увеличении продажах домов в США на 3,6% - до 4,89 млн. домов, в то время как аналитики ожидали 0,6% роста.

Это стало второй позитивной новостью после того, как на прошлой неделе было объявлено об увеличении строительства новых домов в Америке на 3,6% и росте количества новых выданных разрешений на строительство на 9%.

Рынки других стран Евросоюза, в который входит Польша, на фоне позитивных новостей из США выросли на 1%.

Вчерашние обороты на Варшавской рынке составили около 400 млн. долларов.

WIG20 на открытии рынка в пятницу подрос до 2062,51 пунктов.

Справка УНИАН. Главный индекс Варшавской биржи рухнул в мае 2007 года из-за мирового финансового кризиса и до февраля 2009 года упал до 1400 пунктов с рекордных 3800 пунктов.

На Варшавской фондовой площадке торгуют акциями 375 компаний, в том числе 25 иностранных, капитализация которых на 23 июля составляла около 190 млрд. долларов (по курсу 3 злотых за доллар).