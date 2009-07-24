Межбанк к 12.00: цены устремились вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9050/7,9420, к 12:00 цены устремились вверх - 7,9325/7,9495 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2535/0,2550, к 12:00 котировки сконцентрировались в диапазоне - 0,2544/54. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 составил 31.1040(-0.1160).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4201/03, к 12:00 продолжали колебаться в диапазоне с незначительным изменением - 1,4210/12. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2355/11,2785, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2720/11,2960.