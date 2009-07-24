ВВП Великобритании сократился на 5,6%
14:00, 24 июля 2009Финансы
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Самое мощное снижение с 1955 г.
ВВП Великобритании во втором квартале 2009 года сократился на 0,8% к предыдущему кварталу и на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического ведомства.
Снижение в годовом исчислении стало самым крупным с момента начала статистических измерений в 1955 году.
Экономисты ожидали, что в квартальном исчислении ВВП снизится на 0,3%, а в годовом - на 5,2%, передает Reuters.
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