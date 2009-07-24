ВВП Великобритании сократился на 5,6%

ВВП Великобритании во втором квартале 2009 года сократился на 0,8% к предыдущему кварталу и на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического ведомства.

Снижение в годовом исчислении стало самым крупным с момента начала статистических измерений в 1955 году.

Экономисты ожидали, что в квартальном исчислении ВВП снизится на 0,3%, а в годовом - на 5,2%, передает Reuters.