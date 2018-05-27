Очередной транш МВФ: и тарифы поднимут, и пеню введут…

Украина стремится как можно быстрее заполучить очередной транш кредита МВФ для покрытия многочисленных финансовых дыр, но при этом ровно с такой же скоростью у нас в стране повысят тарифы на газ для населения, введут пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг и голубого топлива, а также должны будут увеличить уставный фонд «Нафтогаза» одновременно с корректировкой его финплана.

Фактом подписания 23 июля Письма о намерениях (см. текст) в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана Президентом Украины, премьер-министром, главой Нацбанка и и.о. министра финансов украинская власть в очередной раз подтвердила единство позиций относительно выполнения договоренностей, достигнутых в результате пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ по предоставлению третьего транша кредита stand by. В документе, в частности содержится общая позиция, что транш в полном объеме – 3.3 млрд. долл. - должен пойти на покрытие дефицита госбюджета.

Если до сегодняшнего дня эксперты МВФ в Вашингтоне анализировали результаты пересмотра программы сотрудничества, которые подала миссия Фонда после поездки в Киев в начале июля, и наверняка приняли предварительное решение о выделении средств, то сейчас, имея подтверждение, что в Украине отработанный вариант программы не вызывает противоречий, они могут заняться уже техническим оформлением документов и вынести вопрос на ближайшее заседание Совета директоров МВФ.

Правительство Украины обратилось в Фонд с просьбой рассмотреть вопрос выделения средств на следующей неделе. Но тогда Украине необходимо срочным образом предпринять шаги по выполнению условий, зафиксированных в новом варианте Меморандума об экономической и финансовой политике, согласно пересмотру программы сотрудничества с МВФ. А это, прежде всего, продолжение рекапитализации банков, увеличение уставного капитала «Нафтогаза», корректировка финплана НАК, повышение (с сентября) тарифов на газ для населения… Но и это не все. Как стало известно УНИАН из достоверных источников, кроме повышения тарифов на газ, в Украине должны будут ввести штрафы для населения за несвоевременную оплату использованного голубого топлива и коммунальных услуг (соответствующие изменения в законодательство необходимо принять до конца сентября).

По словам источника в правительстве: «Если мы хотим, чтобы Совет директоров МВФ принял решение о выделении транша на следующей неделе, то уже на текущей, в лучшем случае, мы должны выполнить все условия для этого, согласно пересмотру программы сотрудничества. Это и по рекапитализации банков, по «Нафтогазу», по тарифам на газ».

Кстати, вполне возможно, что уже до конца сегодняшнего дня станет известно об увеличении УФ "Нафтогаза" как о свершившемся факте.

(22 июля Тимошенко заявила, что уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» будет увеличен на 18,6 млрд. грн. уже до конца недели. По ее словам, на заседании правительства были приняты все необходимые решения для обеспечения процесса в эти сроки. "Мы сегодня отрегулировали все детали, все процедуры, и до конца этой недели уже будет внесен этот объем ценных бумаг в уставный капитал НАК "Нафтогаза" и потом эти ценные бумаги выйдут на открытый рынок", – сказала премьер.)

Если процедура рекапитализации банков идет вроде бы достаточно гладко – Нацбанк 21 июля подал Минфину представление на рекапитализацю «Укрпромбанка» и банка «Надра», то с вопросом повышения тарифов на газ пока ясности нет. НКРЭ изучает такую возможность, однако в правительстве оснований для «нововведения» не видят. Премьер-министр до приезда миссии МВФ неоднократно заявляла, что тарифы повышаться не будут. Правда, накануне приезда представителей МВФ в Киев, Юлия Владимировна, будучи во Львове, заявила, что рост тарифов на газ должен быть постепенным и сопровождаться мерами социальной защиты.

После посещения миссии Киева премьер фактически не комментирует условия предоставления Украине третьего транша кредита МВФ, предлагая дождаться решения совета директоров Фонда…

Юрий Ходжаян (УНИАН)

УКРАЇНА: ЛИСТ ПРО НАМІРИ (текст)

Пану Домініку Стросс-Кану Директору-розпоряднику, Міжнародний Валютний Фонд Вашингтон ОК, 20431, США

Шановний пане Стросс-Кан:

1. Українська економіка, як і більшість європейських та світових економік, перебуває під впливом негативних проявів світової фінансово-економічної кризи. Скорочений зовнішній попит, низькі світові ціни на сталь, різке зростання цін на імпортовані енергоносії, а також скрутні умови на світовому фінансовому ринку та скороченя кредитування з боку банківської системи жорстко позначилися на економічній активності. Однак, за останні кілька місяців напруження у царині фінансування в Україні значно послабилося, і у економіці спостерігаються певні ознаки стабілізації. Наші зусилля й надалі спрямовуються на утримання макроекономічної стабільності та забезпечення швидкого але стабільного відновлення нашої економіки.

2. Не дивлячись на складне оточуюче середовище, за період, що минув з моменту першого перегляду програми, економічна політика запроваджувалася згідно із взятими за програмою зобов`язаннями. Станом на кінець травня 2009 року кількісні критерії ефективності з грошової бази, чистих міжнародних резервів та касового дефіциту загального сектору державного управління було виконано. Ми досягли поступу у розв`язанні питань системних проблемних банків та розробці законопроектів, спрямованих на вдосконалення бази для розв`язання проблем банків. Ми також наростили наші зусилля, спрямовані на мобілізацію фінансування для бюджету з внутрішніх джерел, у тому числі за рахунок того, що наразі ми пропонуємо ринкові ставки на аукціонах з розміщення ОВГЗ.

3. Беручи до уваги такі результати виконання та постійне дотримання нами зобов`язань за програмою, просимо завершити Другий перегляд програми в рамках угоди про «стенд-бай». З огляду на різкий спад економічної активності та наслідки, які це мало для державних фінансів, а також зважаючи на погіршення фінансової ситуації НАК «Нафтогаз», просимо збільшити цільовий показник фіскального дефіциту, включивши у нього дефіцит НАК «Нафтогаз», та модифікувати критерій ефективності щодо фіскального дефіциту. Нарешті, ми просимо пом`якшити вимоги у зв`язку із недотриманням постійно діючого критерія ефективності щодо відсутності обмежень на імпорт. Ми утримували у силі ці обмеження у стосунку до двох товарних груп, однак, герм і н дії цих обмежень закінчується 7 вересня 2009 року. Також ми хотіли, щоб наступний транш у повному обсягу було спрямовано на фінансування фіскального дефіциту, у тому числі на погашення зовнішніх боргових зобов`язань Уряду. Ми зобов`язуємося забезпечувати повну підзвітність та на регулярній основі надавати інофрмацію про те, як використовуються кошти.

4. Ми переконані у тому, що напрямки економічної політики, викладені у листі від 31 жовтня 2008 року, ЗО квітня 2009 року і цьому листі, є відповідними для того, щоб досягнути цілей нашої економічної програми, однак, у разі необхідності будемо готові вжити додаткових заходів. Відповідно до стандартних процедур, що стосуються усіх угод з Фондом, ми будемо консультуватися із МВФ перед тим, як модифікувати заходи, викладені у цьому листі, або приймати рішення про нові заходи, що відхилятимуться від цілей програми, а також надаватимемо Фонду інформацію, необхідну для здійснення моніторингу запровадження програми.

З щирою повагою,

Ігор Уманський, в.о. Міністра Фінансів

Володимир Стельмах, Голова Національного Банку України

Юлія Тимошенко, Прем`єр-міністр

Віктор Ющенко, Президент