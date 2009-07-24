Курс рубля укрепился к доллару на 3%
15:00, 24 июля 2009Финансы
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Рубль в реальном выражении, по расчетам Минэкономразвития РФ, за июнь текущего года укрепился к доллару на 3%, к евро - на 0,6%, говорится в мониторинге МЭР, опубликованном в пятницу на сайте министерства, сообщает РИА Новости..
Оценки МЭР несколько расходятся с данными ЦБ, который ранее оценил реальное укрепление рубля в июне к доллару в 3,6%, к евро - в 0,8%.
При этом реальный эффективный курс рубля в первый летний месяц укрепился на 1,5% и по данным ЦБ, и по оценке МЭР.
По итогам первого полугодия ослабление реального эффективного курса рубля оценивается в 4,3%.
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