Курс рубля укрепился к доллару на 3%

Рубль в реальном выражении, по расчетам Минэкономразвития РФ, за июнь текущего года укрепился к доллару на 3%, к евро - на 0,6%, говорится в мониторинге МЭР, опубликованном в пятницу на сайте министерства, сообщает РИА Новости..

Оценки МЭР несколько расходятся с данными ЦБ, который ранее оценил реальное укрепление рубля в июне к доллару в 3,6%, к евро - в 0,8%.

При этом реальный эффективный курс рубля в первый летний месяц укрепился на 1,5% и по данным ЦБ, и по оценке МЭР.

По итогам первого полугодия ослабление реального эффективного курса рубля оценивается в 4,3%.