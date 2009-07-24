В Украине до 17 убыточных банков

Количество убыточных финансово-кредитных учреждений в Украине по итогам первого полугодия 2009 года возросло приблизительно до 17, тогда как по итогам 2008 года их насчитывалось шесть. Об этом сообщила заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Наталья Рубан на пресс-конференции в Киеве.

"Количество убыточных банков в прошлом году у нас было шесть, а сейчас - около 17. Я должна уточнить эту цифру, но это не критично", - сказала она, сообщает Finance.ua.

По словам Н.Рубан, налоговые отчисления банков по итогам первого квартала и полугодия 2009 года сократились по сравнению с аналогичными периодами 2008 года.

"Банки стали платить меньше, но не критично меньше, по итогам первого квартала и полугодия", - сказала она.

При этом представитель ГНАУ не уточнила динамику сокращения объемов налоговых выплат.

Как сообщалось в начале июля со ссылкой на данные ГНАУ, по итогам первого квартала банки задекларировали по налоговой отчетности убыток в размере 539,5 млн грн (по финансовой – на 6,262 млрд грн больше), тогда как за первый квартал 2008 года – прибыль на уровне 2,852 млрд грн.

В январе-марте-2009 количество убыточных банков выросло в 14 раз - до 28 учреждений (по финотчетности - 41 банк).

В сообщении ГНАУ со ссылкой на директора департамента контроля за финансовыми учреждениями и операциями в сфере внешнеэкономической деятельности Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Татьяну Сысоеву отмечалось, что количество убыточных украинских банков во втором квартале 2009 года возрастет, что требует изменения направленности контрольной работы налоговых органов.