Кабмин тормозит госбюджет-2010

В Секретариате Президента отмечают, что правительство тормозит процесс создания Государственного бюджета на 2010 год.

Об этом говорится в комментарии к бюджетному процессу на 2010 год Главной службы социально-экономического развития, обнародованном на сайте Президента Украины.

«Правительством заторможено начало бюджетного процесса на 2010 год, - говорится в сообщении. - Основные нормативно-правовые акты, на которых должен основываться проект Государственного бюджета на следующий год, не приняты».

В СП отмечают, что действия правительства относительно начала бюджетного процесса свелись лишь к одобрению постановлением Кабмина от 25 февраля 2009 года Декларации целей и задач бюджета на 2010 год (Бюджетной декларации), подготовка которой предусмотрена Законом Украины «О Кабинете Министров Украины». Настоящий документ предусматривает задания бюджетной политики на следующий год, но не определяет основных ее направлений с количественными критериями, которые должны быть отображены в Основных направлениях бюджетной политики и рассмотрены Верховной Радой Украины, как того требует статья 33 Бюджетного кодекса Украины.

В сообщении указывается, что правительство: не приняло решение относительно прогноза экономического и социального развития Украины на 2010 год (должно быть принято до 15 мая); не одобрило и не подало в Верховную Раду Украины проект Основных направлений бюджетной политики на 2010 год (должны быть одобрены до 25 мая и внесены в парламент до 26 мая). В парламенте не проведены парламентские слушания по вопросам бюджетной политики на 2010 год и не одобрены Основные направления бюджетной политики на следующий год (должны были быть проведены до 1 июня).

«Следовательно, начало бюджетного процесса на следующий год, неважно на какой законодательной базе - новой или старой - он должен основываться, практически сорвано», - акцентируется в сообщении.