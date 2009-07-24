Банк Беларуси запретил выдачу кредитов в иностранной валюте

Нацбанк Беларуси сегодня запретил банкам до 1 января 2011 года выдавать кредиты в иностранной валюте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Национального банка Беларуси.

В частности, Нацбанк запретил выдачу кредитов в иностранной валюте физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей.

«В настоящее время Национальный банк считает одним из важнейших направлений работы по дедолларизации экономики отказ от расчетов в иностранной валюте между резидентами на территории Республики Беларусь. Это будет способствовать защите и обеспечению устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам, а также усилению доверия к национальной валюте», - подчеркнул представитель управления информации.

По его словам, учитывая, что граждане Беларуси получают заработную плату в белорусских рублях, а также возможные колебания взаимных курсов иностранных валют на отдаленную перспективу, кредитование населения в иностранной валюте содержит высокий валютный риск и риск непогашения таких кредитов в случае увеличения сумм платежей по ним до размеров, превышающих доходы кредитополучателя.

При этом в управлении подчеркнули, что такое решение Нацбанка позволит снизить риски как для банков (в случае несвоевременного погашения либо не возврата кредита), так и для населения.

«Принимая во внимание как положительные, так и отрицательные стороны введения ограничений на использование иностранной валюты при кредитовании физических лиц, данная норма носит временный характер и будет действовать до момента стабилизации ситуации в экономике страны», - добавили в управлении информации.

В то же время, запрет на выдачу кредитов в иностранной валюте не распространяется на возврат (погашение) кредитов, предоставленных физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, в иностранной валюте до вступления ее в силу. «Возврат (погашение) таких кредитов, уплата процентов и платы за пользование ими, если обязанность ее уплаты предусмотрена кредитным договором, осуществляется в соответствии с кредитным договором и законодательством», - отметили в Нацбанке Беларуси.