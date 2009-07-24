Межбанк: доллар закрылся на уровне 7,94/7,95 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9050/7,9420, к 12:00 цены устремились вверх – 7,9325/7,9495. К закрытию торгов ценовые показатели достигли дневного максимума – 7,9420/7,9545 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2535/0,2550, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2544/0,2554. К закрытию котировки повысились до 0,2553/0,2560. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.0500(-0,1700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4201/1,4203, к закрытию торговой сессии котировки повысились до 1,4246/1,4248. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2355/11,2785. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 11,2985/11,3270.

В 11:30 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютным парам евро-гривня –10,9100 и швейцарский франк-гривня – 7,1800.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 777,16 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 236,706 млн. долл., продажи – 232,344 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 103,819 млн. долл., продажа – 105,679 млн. долл. (курс – 7,7735/7,7698); покупка евро – 61,646 млн. евро, продажа – 59,176 млн. евро (курс – 11,2499/11,2862); покупка английского фунта – 5,1 тыс. фунтов, продажа – 6,1 тыс. фунтов (курс – 13,1437/13,1858); покупка рубля – 548,318 млн. руб., продажа – 452,692 млн. руб. (курс – 2,533/2,5513 грн. за 10 руб.).